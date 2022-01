Coppa Italia, Milan-Genoa: Leao e Saelemaekers conducono Pioli ai quarti di finale

Il Milan supera 3-1 il Genoa ai tempi supplementari e guadagna l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia

Terza gara degli ottavi di finale di Coppa Italia , a San Siro in campo Milan e Genoa alle 21.

Ospiti in vantaggio dopo soli dieci minuti con il nuovo acquisto Ostigaard, stacco importante del norvegese sul calcio d'angolo battuto da Manolo Portanova. Primo tempo che scorre senza occasioni clamorose, il Genoa preme di più per il raddoppio mentre i rossoneri non riescono a trovare gli spazi giusti.