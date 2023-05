AZ Alkmaar-West Ham, probabili formazioni: Jansen con Odgaard. Moyes, ok Antonio

L'AZ Alkmaar proverà a ribaltare il due a uno maturato all'andata contro il West Ham. La vincente andrà in finale di Conference League dove ad attenderla ci sarà una tra Basilea e Fiorentina. Ecco le probabili formazioni.

Quasi tutto pronto per AZ Alkmaar-West Ham. Il match - valido per il ritorno della semifinale di Conference League - è in programma alle ore 21.00 all’AFAS Stadion. Si riparte dal due a uno in favore degli inglesi che avranno a disposizione due risultati su tre per accedere all'ultimo atto della nota competizione. Chi avrà la meglio tra AZ e West Ham affronterà la vincente di Basilea-Fiorentina (CLICCA QUI PER LE PROBABILI FORMAZIONI).

Dopo lo schiaffo subito all'andata, la squadra guidata da Jansen ha rifilato una manita all'Emmen in campionato (5-1 il finale) mantenendo il distacco di due punti dal terzo posto in classifica occupato dall'Ajax. Il tecnico originario di Londra punta su un 4-2-3-1 con Odgaard, Mijnans e Van Brederode alle spalle di Pavlidis.

Nell'ultimo turno di Premier League il West Ham ha, invece, perso contro il Brentford. Alla formazione guidata da Moyes basta un pareggio per staccare il pass per la finale di Conference League. Qualora Paqueta e compagni dovessero perdere con un gol di scarto si andrebbe ai tempi supplementari. L'allenatore ex Manchester United si schiera a specchio rispetto al collega Jansen (4-2-3-1) e lancia dal 1' minuto Bowen, Paqueta e Benrahma dietro l'unico attaccante di riferimento Antonio.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI AZ ALKMAAR-WEST HAM — AZ ALKMAAR (4-2-3-1): Ryan; Sugawara, Beukema, Hatzidiakos, Kerkez; Clasie, Reijnders; Odgaard, Mijnans, Van Brederode; Pavlidis. All. Pascal Jansen

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Paqueta, Benrahma; Antonio. All. David Moyes

AZ Alkmaar-West Ham si disputerà alle ore 21.00 all’AFAS Stadion e sarà visibile in tv su Sky Sport (canale 255) e in diretta streaming su DAZN. La partita sarà disponibile anche tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.