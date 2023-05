Gli highlights del match di Premier League tra Manchester City e West Ham, andato in scena mercoledì all’Etihad Stadium: decisive le reti siglate da Aké, Haaland e Foden.

Un altro primato per Erling Haaland. L'attaccante norvegese ha segnato il suo 35esimo gol in campionato, battendo il record di gol segnati in Premier League in una sola stagione da Alan Shearer e Andrew Cole.