Siviglia-Juventus, probabili formazioni: Vlahovic fuori, Kean titolare con Di Maria

Le probabili formazioni della sfida tra Siviglia e Juventus, match valido per la semifinale di ritorno di Europa League.

La semifinale di Europa League tra Siviglia e Juventus andrà in scena questa sera, giovedì 18 marzo, allo stadio Sanchez Pizjuan, con calcio d'inizio in programma alle ore 21.00. In contemporanea l'altra semifinale di ritorno Bayer Leverkusen-Roma. I bianconeri vogliono conquistare l'accesso in finale di Europa League. Per farlo, dovranno imporsi in casa del Siviglia dopo l'1-1 dell'andata all'Allianz Stadium. In caso di altra parità, a prescindere dai gol segnati, si andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore dato che i gol in trasferta non valgono più il doppio. L'ultimo atto della competizione è in programma il prossimo 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest.

COME ARRIVA IL SIVIGLIA — Il Siviglia ha eliminato gli olandesi PSV, i turchi del Fenerbahce e gli inglesi del Manchester United e ora vogliono la finale. Mendilibar recupera l'ex Milan Suso, che partirà però dalla panchina. In porta ci sarà Bounou, Jesus Navas e Acuña agiranno come terzini. In difesa spazio alla coppia Gudelj-Badé. In attacco Ocampos En-Nesyri-Oliver Torres a supporto dell'unica punta Bryan-Gil.

COME ARRIVA LA JUVENTUS — Massimiliano Allegri non potrà contare su Paul Pogba, uscito anzitempo in occasione della sfida contro la Cremonese, Leonardo Bonucci e Mattia De Sciglio. Nessun dubbio sul portiere Szczesny che difenderà ancora la porta dei bianconeri. In difesa spazio a Gatti, autore della rete dell'1-1 nei minuti di recupero della sfida d'andata contro il Siviglia, preferito ad Alex Sandro. Possibile maglia da titolare per Kean, avanti rispetto a Milik e a Vlahovic per partire dall'inizio.

PROBABILI FORMAZIONI DI SIVIGLIA-JUVENTUS — SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Gudelj, Badé, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, En-Nesyri; Bryan Gil. (A disp. Dmitrovic, A. Flores, Montiel, Rekik, Alex Telles, Manu Bueno, Hormigo, Suso, Lamela, Papu Gomez, Rafa Mir). All. Mendilibar.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Kean. (A disp. Perin, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Barbieri, Paredes, Miretti, Iling Junior, Chiesa, Milik, Vlahovic). All. Allegri.

Arbitro: Makkelie (Olanda), assistenti Steegstra e de Vries, Jovanovic (Serbia) quarto uomo, van Boekel e Dieperink al Var.

DOVE GUARDARE IL MATCH IN TV — La sfida tra Siviglia e Juventus sarà visibile in diretta su DAZN, Sky Sport Uno e in chiaro su TV8. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.