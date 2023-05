Bayer Leverkusen-Roma, probabili formazioni: Dybala in panchina, Abraham dal 1′

Le probabili scelte di Alonso e Mourinho per la semifinale di ritorno di Europa League, in programma alla BayArena: il tecnico del Bayer Leverkusen perde Andrich e Kossounou.

Mediagol ⚽️

Novanta minuti per conquistare la finale di Europa League. Alle ore 21:00, alla BayArena, la Roma affronterà il Bayer Leverkusen dopo la vittoria per 1-0 ottenuta in occasione del match d'andata allo Stadio "Olimpico" grazie al gol di Bove. I giallorossi, dunque, avranno due risultati su tre a favore: Pellegrini e compagni si qualificheranno alla finalissima, che si disputerà il 31 maggio a Budapest, vincendo o pareggiando con qualunque risultato. Con un successo di misura dei tedeschi (1-0, 2-1 ecc) si andrà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Passeranno il turno i padroni di casa soltanto con una vittoria con il doppio scarto (2-0, 3-1, 4-2 ecc).

Gli uomini di José Mourinho, reduci dal pareggio a reti bianche ottenuto sul campo del Bologna lo scorso weekend, occupano attualmente il sesto posto della classifica di Serie A. Sono cinquantanove i punti messi in cassaforte fin qui, -2 rispetto al Milan quinto e -6 rispetto alla Lazio quarta. Uno score frutto di diciassette vittorie, otto pareggi e dieci sconfitte. Quarantacinque i gol messi a segno in trentacinque giornate, trentatré i gol incassati. Con il successo che manca in campionato dallo scorso 16 aprile contro l'Udinese. Il Bayer Leverkusen, invece, dopo il ko all'andata, domenica 14 maggio hanno pareggiato 1-1 in casa dello Stoccarda. I tedeschi sono attualmente al settimo posto della classifica di Bundesliga, in corsa per un posto in Europa. Sono quarantanove i punti conquistati fin qui (gli stessi del Wolfsburg sesto), frutto di quattordici vittorie, sette pareggi e undici sconfitte. Cinquantacinque i gol siglati in trentadue giornate, quarantaquattro le reti subite.

Al cospetto della squadra allenata da Xabier Alonso, lo Special One non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Tante le incognite di formazione legate agli infortuni. Salteranno sicuramente la sfida Karsdorp, Kumbulla, Llorente e Solbakken. Da valutare le condizioni di Dybala, El Shaarawy e Smalling: Mourinho li ha convocati, ma dovrebbero partire tutti dalla panchina. Torna a disposizione, invece, Rui Patricio. Il tecnico del Bayer Leverkusen, invece, dovrà rinunciare ad Andrich, Bellarabi, Kossoounou, Peretz e Schick. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che dovrebbero puntare rispettivamente sul 3-4-3 e sul 3-5-1-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BAYER LEVERKUSEN-ROMA — BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Amiri, Palacios, Bakker; Diaby, Hlozek, Wirtz. Allenatore: Alonso.

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik/Zalewski, Bove, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini; Abraham. Allenatore: Mourinho.

DOVE VEDERE BAYER LEVERKUSEN-ROMA — La semifinale di ritorno di Europa League tra Bayer Leverkusen e Roma sarà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1. Ma non solo; il match sarà visibile anche su Dazn, su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (canale 253). Ed in streaming su Sky Go e Rai Play.