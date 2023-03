Venezia-Como, Longo: “Vincere metterebbe ipoteca alla salvezza. Niente distrazioni”

"Le due settimane sono state affrontate bene, c'era un buon clima come spesso capita dopo una vittoria, abbiamo cercato di lavorare bene dando continuità a quanto fatto: c'è stata buona volontà da parte di tutti, ci siamo preparati nel modo giusto. Il Venezia è comunque una squadra forte, ancora più dell'andata perché ha trovato equilibri e giocatori che stanno performando bene, e sta vivendo un ottimo momento, nel girone di ritorno ha fatto un buon percorso: ci saranno delle difficoltà, ma lo reputiamo uno scontro diretto, quindi daremo tutto. Sappiamo quanto vale per loro, ma soprattutto quanto vale per noi: vincerla potrebbe voler dire mettere una seria ipoteca sulla salvezza. In questo campionato non molla nessuno, la media punti è molto alta per tutti e per tutti gli obiettivi, quindi è vietato abbassare la guardia pensando a quanto si è fatto di buono. Abbiamo un ottimo score, ma in questo torneo non puoi permetterti distrazioni, la classifica è molto corta per fare ragionamenti".