Cittadella, l’ex Palermo Lores Varela si presenta: “Play-off di Serie B? Non solo…”

Lores Varela, dopo essersi svincolato dal Siena, è stato ingaggiato in Serie B. Queste le prime parole da calciatore del Cittadella

Queste sono le prime dichiarazioni raccolte da Il Mattino di Padova del calciatore uruguaiano come nuovo arrivo in casa Cittadella: “So di essere arrivato in una squadra forte. Obiettivo playoff? Qui si può puntare anche a qualcosa in più, ma non si può dire, sennò ci gufiamo da soli. Il mio ruolo? Direi trequartista, ma al Penarol facevo la mezzala ed è un ruolo che non mi dispiace, perché mi lascia davanti più spazio per inserirmi. Sinceramente non mi pongo problemi legati al modulo: a Siena, per dire, ho giocato seconda punta ma anche attaccante centrale. E qui ci sono già tanti calciatori di qualità, per cui posso adattarmi”.