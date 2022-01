Serie C, il Siena libera l’ex Palermo Lores Varela: c’è la risoluzione consensuale

Serie c: tutte le notizie

Risoluzione consensuale per l'ex centrocampista offensivo del Palermo. Lores Varela lascia ufficialmente il Siena, che milita in Serie C

Mediagol ⚽️

Il Siena, attualmente in Serie C e più precisamente nel girone B, si è appena privata di un ex calciatore del Palermo. Ignacio Lores Varela, soprannominato "Nacho", è adesso svincolato. Questo il comunicato ufficiale da parte del club bianconero:

"L’Acn Siena 1904 srl comunica di aver trovato un accordo per la rescissione consensuale del contratto con il calciatore Lores Ignacio Varela.

La Società ringrazia l’attaccante e gli augura le migliori fortune professionali".