Lione-Bayern Monaco, Davies: “Mi sento come in un videogioco, ho pensato una cosa”

Un Bayern Monaco straripante ha surclassato il Lione superandolo con un secco 3-0.

I bavaresi hanno dominato il match contro i transalpini e di conseguenza conquistato il pass per la finale di Champions League. Una doppietta di Gnabry e la rete nel finale di Robert Lewandowski hanno permesso ai tedeschi di superare il turno. Uno dei protagonisti di questa stagione è stato senza dubbio Alphonso Davies, il laterale canadese che ha stupito tutti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel post partita.

“Se mi sento come un videogioco? Penso di sì. È un sogno che si realizza, è qualcosa di incredibile. Non mi considero come uno dei migliori al mondo”.