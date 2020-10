Borussia Monchengladbach, Sommer sui sorteggi di Champions: “Inter? Ci aspettano delle belle sfide”

“Champions League? Faremo di tutto per concludere con successo la competizione”.

Parola di Yann Sommer. Il portiere del Borussia Monchengladbach, ai microfoni del sito ufficiale, ha così commentato i sorteggi di Champions League, andati in scena ieri pomeriggio a Ginevra, in Svizzera.La sua squadra sfiderà Inter, Real Madrid e Shakhtar Donetsk: “Non vedo l’ora che arrivi la Champions League. Abbiamo lavorato molto duramente la scorsa stagione per arrivare qui e meritiamo di essere qui. Real Madrid, Shakhtar e Inter: è un gruppo fantastico”.

“Abbiamo una grande sfida davanti a noi – ha proseguito con fermezza il classe ’88 -. Non vediamo l’ora di affrontare grandi nomi sul palco più importante. Vogliamo avere successo e daremo tutto per avere successo”, ha concluso Yann Sommer.

