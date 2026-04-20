Cesena, l’agente di Klinsmann sull’intervento di Ranocchia: “Non si va in scivolata così”

Jonathan Klinsmann, portiere del Cesena, dovrà restare fermo per circa sette mesi a causa dell’infortunio subito nella partita contro il Palermo di sabato scorso, in seguito a un fallo di Filippo Ranocchia. Il suo agente, Marco De Marchi, ha parlato al “Resto Del Carlino” dell’accaduto e dell’intervento del centrocampista rosanero che ha provocato l’infortunio. "Un intervento pericolosissimo, sconsiderato quello di Ranocchia. Non si va in scivolata sul portiere in uscita bassa. Un intervento incomprensibile all’ultimo minuto della partita con il Palermo che aveva già la vittoria in tasca, sopra di 2 gol. Ora a caldo è dura commentare, c’è preoccupazione. La strada per venirne fuori sarà lunga".