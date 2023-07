Vicenza, DS Matteassi: “Desplanches ha molte richieste. Giusto ascoltarle tutte…”

Sebastiano Desplanches, con un passato nella Primavera del Milan, oggi in forza al Vicenza, si è reso protagonista di performances eccellenti con la maglia dell'Italia Under 20 nel corso dell'ultimo Mondiale recentemente disputatosi in Argentina. Il club del capoluogo siciliano ha offerto al Vicenza circa tre milioni: due fissi e l'altro da conseguire attraverso dei bonus. Sul fronte giocatore, ci sono segnali positivi. Il direttore sportivo biancorosso si è soffermato al Giornale di Vicenza su alcuni dei propri giocatori più seguiti in sede di calciomercato, tra cui il giovane portiere: