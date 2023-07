Palermo, casting terzino sinistro: da Di Chiara a Beruatto. Nuovo modulo Corini…

Intanto la dirigenza rosanero, guidata da Leandro Rinaudo, prosegue i contatti per ulteriori trattative. Dal portiere classe 2003 Sebastiano Desplanches del Vicenza al casting per il terzino sinistro. Per l'estremo difensore dell'Under20 si lavora per un accordo base di 2 milioni di euro, più una serie di bonus legati a risultati e presenze. Con i nuovi innesti, Eugenio Corini potrebbe inoltre pensare a un nuovo modulo con la difesa a quattro. C'è però da risolvere il nodo legato al terzino sinistro. Diversi profili vagliati dal diesse rosanero. Dal palermitano Gianluca Di Chiara, a Pietro Beruatto, Bruno Martella e Nikolas Ioannou.