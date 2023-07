Palermo, il programma del primo giorno di ritiro a Ronzone

Primo giorno di lavoro per il Palermo di Eugenio Corini nel ritiro di Ronzone.

Inizia ufficialmente oggi il ritiro pre-campionato del Palermo di Eugenio Corini . Dopo tre giorni di test nel centro sportivo di Veronello in Veneto, la compagine rosanero si è spostata in Trentino Alto-Adige, dove rimarrà fino al 4 agosto tra le località di Ronzone e Pinzolo .

La squadra arriverà nel centro di Ronzone intorno alle 11 di questa mattina. Alle ore 15:15 il tecnico ex Brescia dovrebbe parlare in conferenza stampa, mentre il primo allenamento è previsto per le 17.