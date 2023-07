FOTO Ritiro Palermo, arrivato a Ronzone parte dello staff. Squadra ancora a Veronello

Questa domenica comincerà ufficialmente il ritiro del Palermo in Trentino Alto-Adige. Parte dello staff di Corini è già a Ronzone.

Il Palermo prosegue la propria preparazione verso la prossima stagione di Serie B. I rosanero, radunatisi il 5 luglio nel centro sportivo di Veronello in Veneto, hanno terminato i tre giorni di test a porte chiuse. La seconda parte del ritiro sarà in Trentino Alto-Adige, dove verranno poi effettuati i primi test amichevoli. La conclusione della preparazione è prevista per il 4 agosto, giorno del test contro il Trento dell'ex rosa Bruno Tedino.