Torino, Belotti in uscita: non solo l’Inter, ecco i club sulle tracce dell’ex Palermo

Il bomber del Torino, Andrea Belotti, sembrerebbe essere destinato a cambiare aria al termine della corrente stagione agonistica

Il futuro di Andrea Belotti sembrerebbe potersi concretizzare lontano da Torino. Per il Gallo oltre 2oo presenze in maglia granata, condite da ben 107 gol e 27 assist. L'ex centravanti del Palermo sarà libero da vincoli contrattuali al termine della corrente stagione agonistica e sono diversi i club sulle sue tracce. Il Toronto dopo aver blindato Lorenzo Insigne per cinque anni e mezzo (LEGGI QUI) sta tentando di convincere Belotti per formare un reparto offensivo tutto, o quasi, italiano.