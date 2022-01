Napoli, Insigne ha firmato con il Toronto: accordo per cinque anni e mezzo

Lorenzo Insigne dirà addio al Napoli. Il capitano azzurro ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo con il Toronto FC, rimarrà in Italia fino a luglio quando si svincolerà dal club partenopeo

Lorenzo Insigne ha firmato il contratto che lo legherà ai canadesi del Toronto FC per cinque anni e mezzo. Come riportato da Sky Sport, il numero 24 azzurro nella giornata di oggi ha delineato gli ultimi dettagli con la società d'oltreoceano, lascerà il Napoli a luglio alla scadenza naturale del suo accordo con i partenopei.

Per l'attaccante della Nazionale una carriera intera passata a Napoli. Cresciuto nelle giovanili azzurre, dopo i prestiti alla Cavese, Foggia e Pescara tra il 2009 e il 2012, si stabilisce in prima squadra e si impone come punto fermo dei vari tecnici che passano dal capoluogo campano.