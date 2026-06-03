I rosanero sono interessati a tre dei protagonisti dell'ottima stagione del Mantova

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Freme il calciomercato del Palermo. Dopo un ultimo anno in cui l'obiettivo promozione non è stato nuovamente raggiunto, adesso i rosanero sono alla ricerca di profili per alzare il livello della squadra. Secondo quanto riportato da Tifomantova.it, Osti avrebbe messo il mirino su tre calciatori della rosa di Modesto.

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I tre nomi sono Trimboli, Bragantini e Marras, autori di un'ottima stagione. Trimboli, centrocampista classe 2002, ha vissuto la sua miglior stagione in carriera, giocando praticamente sempre e collezionando un gol e otto assist, risultando più volte decisivo. Il 24enne non è più considerabile under, ma potrebbe rappresentare un'ottima alternativa a centrocampo, in cui troppe volte è mancata una riserva di livello. Il suo contratto scade tra un anno, e ciò potrebbe facilitare l'operazione.

Bragantini e Marras, invece, hanno dimostrato il loro valore più nella seconda parte di campionato, mostrando caratteristiche tecniche adatte al cambio modulo che Inzaghi vorrebbe apportare. Il primo è un classe 2003, e ha siglato 6 reti e un assist in sole 22 gare, giocando in tutta la trequarti. Marras, invece, è un'amara conoscenza per i rosanero, visti i due gol segnati al Martelli prima e al Barbera poi. Il 2004 ha giocato più gare di Bragantini ma collezionando praticamente lo stesso minutaggio. Per lui 7 reti e 2 assist. I due farebbero certamente comodo per un discorso di liste under, in cui il Palermo è più che deficitario, in un ruolo con tante lacune come quello degli esterni d'attacco.

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