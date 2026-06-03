I rosanero sono chiamati a un intervento ingente per i calciatori under.
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Tempo di valutazioni in casa Palermo. Dopo il quarto posto e la prematura eliminazione ai play-off contro il Catanzaro, i rosanero sono chiamati a migliorare l'attuale rosa per raggiungere l'obiettivo promozione. Tra i temi che hanno caratterizzato la stagione appena conclusa, quello dei calciatori under rimane sempre uno dei più discussi: la squadra di Inzaghi non si è per nulla distinta per una linea "verde", che ha contrddistinto altre squadre - anche arrivate sopra. L'anno prossimo, con l'aggiornamento delle liste e la "soglia" under portata fino al 2003, bisognerà ricalibrare anche il discorso liste.
IL CONFRONTO CON LE ALTRE SQUADRE
Per comprendere la situazione poco felice in cui i rosanero si trovano al momento, ci torna utile fare il confronto con tutte le società che l'anno prossimo giocheranno in Serie B e i calciatori che possono già fare parte della lista under per la prossima stagione. Sono ovviamente esclusi i calciatori in prestito:
BENEVENTO: 9
CATANZARO: 8
EMPOLI: 7
VERONA: 7
MODENA: 6
ENTELLA: 6
PISA: 6
MANTOVA: 5
CARRARESE: 5
CESENA: 4
PADOVA: 4
SUDTIROL: 3
VICENZA: 3
AREZZO: 3
PALERMO: 2
SAMPDORIA: 1
AVELLINO: 1
CREMONESE: 1
JUVE STABIA: 0
Come emerge dai dati, i rosanero non sono nella miglior posizione possibile, anzi: Peda e Vasic hanno ormai abbandonato la comoda lista under, occupando di fatto un posto over. Gli unici due under rimangono Corona (2004) e Di Bartolo (2005). Chiaramente il centravanti e il portiere contano pochissimi minuti, portando a una riflessione ancora più aperta: quanti calciatori under servono a questa squadra? A Osti e Inzaghi l'ardua sentenza...
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