Tempo di valutazioni in casa Palermo. Dopo il quarto posto e la prematura eliminazione ai play-off contro il Catanzaro, i rosanero sono chiamati a migliorare l'attuale rosa per raggiungere l'obiettivo promozione. Tra i temi che hanno caratterizzato la stagione appena conclusa, quello dei calciatori under rimane sempre uno dei più discussi: la squadra di Inzaghi non si è per nulla distinta per una linea "verde", che ha contrddistinto altre squadre - anche arrivate sopra. L'anno prossimo, con l'aggiornamento delle liste e la "soglia" under portata fino al 2003, bisognerà ricalibrare anche il discorso liste.

IL CONFRONTO CON LE ALTRE SQUADRE

Per comprendere la situazione poco felice in cui i rosanero si trovano al momento, ci torna utile fare il confronto con tutte le società che l'anno prossimo giocheranno in Serie B e i calciatori che possono già fare parte della lista under per la prossima stagione. Sono ovviamente esclusi i calciatori in prestito:

BENEVENTO: 9

CATANZARO: 8

EMPOLI: 7

VERONA: 7

MODENA: 6

ENTELLA: 6

PISA: 6

MANTOVA: 5

CARRARESE: 5

CESENA: 4

PADOVA: 4

SUDTIROL: 3

VICENZA: 3

AREZZO: 3

PALERMO: 2

SAMPDORIA: 1

AVELLINO: 1

CREMONESE: 1

JUVE STABIA: 0

Come emerge dai dati, i rosanero non sono nella miglior posizione possibile, anzi: Peda e Vasic hanno ormai abbandonato la comoda lista under, occupando di fatto un posto over. Gli unici due under rimangono Corona (2004) e Di Bartolo (2005). Chiaramente il centravanti e il portiere contano pochissimi minuti, portando a una riflessione ancora più aperta: quanti calciatori under servono a questa squadra? A Osti e Inzaghi l'ardua sentenza...