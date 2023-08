Calciomercato Inter, Sanchez di nuovo in nerazzurro: Correa verso Marsiglia. Il punto

L’Inter è molto vicina dal riportare ufficialmente in nerazzurro Alexis Sanchez e dare via un esubero come Joaquin Correa. L’ex calciatore di Lazio e Sampdoria tra le altre, dopo l’ultima stagione deludente, era finito ai...

L'Inter è molto vicina dal riportare ufficialmente in nerazzurro Alexis Sanchez e dare via un esubero come Joaquin Correa. L'ex calciatore di Lazio e Sampdoria tra le altre, dopo l'ultima stagione deludente, era finito ai margini del progetto Inzaghi e di conseguenza aveva preso sempre più forma l'ipotesi cessione, fino al concretizzarsi del tutto, con l'operazione Marsiglia. Secondo quanto riportato da "TuttoMercatoWeb" il club targato Zhang e quello francese hanno trovato gli accordi del caso, con l'argentino che volerà in Francia in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni.