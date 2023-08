Fenerbahce, Dzeko già decisivo: idolo in Turchia, poker di gol per Edin. L’Inter…

Edin Dzeko sta incantando i tifosi del Fenerbahce . Il bomber ormai 37enne ha lasciato l' Inter a parametro zero dopo aver trascorso due annate in nerazzurro per approdare in questa campagna estiva di calciomercato nella Super Lig turca. Il bosniaco non ha avuto problemi di adattamento nel nuovo campionato basti pensare che per i tifosi turchi è già diventato un idolo, forse per l'importanza del suo arrivo all'interno della squadra, ma anche per i numeri. L'attaccante, il cui ultimo gol in maglia Inter è arrivato in Champions League nella semifinale d'andata contro il Milan , ha messo a segno nella vittoria contro lo Zimbru Chisinau nei preliminari di Conference League un gol e due assist. L'approfondimento pubblicato sull'edizione digitale di Tuttosport metta in evidenza lo straordinario impatto dell'ex bomber di Manchester City e Inter con la nuova realtà

E' passato poco più di un mese dal suo arrivo al Fenerbahce e ci ha impiegato poche partite per entrare nel cuore dei tifosi, un po' come aveva fatto a Milano. Leader silenzioso, attaccante in grado di segnare e far segnare e, soprattutto, di aiutare la squadra. Doti che spesso passano inosservate ma rappresentano un punto di forza non indifferente per chi, come lui, in carriera ha giocato per club importanti. In estate la scelta, quasi forzata, di lasciare l'Inter per iniziare una nuova avventura. Dzeko non ha avuto dubbi su quale scelta compiere e si è subito immerso con entusiasmo nell'ennesima nuova sfida della sua prestigiosa carriera. La chiamata del Fenerbahce, i corteggiamenti e l'arrivo, accolto da tantissimi tifosi con grande entusiasmo hanno indirizzato il calciatore verso la squadra balcanica. Il 37enne che in campo sembra ringiovanire di anno in anno segna a raffica: 4 gol in stagione e 2 assist in appena 4 partite disputate. L'ex Roma è stato decisivo nella vittoria contro il Gaziantep dove ha segnato una doppietta in 18'. Dzeko ha poi replicato anche nella partita successiva contro il Samsunspor: al 62esimo su assist di Under, altra vecchia conoscenza del calcio italiano, ha trovato la rete pesantissima per sbloccare la partita. Tre gol nelle prime due uscite per il 'Cigno di Sarajevo' e capocannoniere della Super Lig, per l'Inter potrebbe essere un rimpianto? Difficile dirlo ora, siamo solo all'inizio della stagione ma Dzeko ha già mandato quattro messaggi forti.