Serie B, Brescia-Pordenone: l’ex Palermo Moreo porta in vantaggio le rondinelle

Passa in vantaggio il Brescia sul Pordenone, nel match valido per la dodicesima giornata di Serie B e in programma alle 16:15 allo stadio "Mario Rigamonti" del capoluogo lombardo. Per le rondinelle in gol al minuto 83 l'attaccante ex Palermo, Stefano Moreo, abile a sfruttare un'indecisione in uscita del portiere ospite e colpire di testa sull'assist del compagno Pajac.