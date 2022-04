Lumezzane, il nuovo DS Caracciolo: “Bomber ma anche uomo onesto. Inizia nuova vita”

L'ex Palermo, Caracciolo si è ritirato dal calcio giocato, diventando il nuovo direttore sportivo del Lumezzane in Eccellenza

"Forse dovrei essere triste, forse avrei dovuto piangere, forse dovrei essere in crisi.. Invece no! Invece sono felice! Le persone che incontro per strada, e sono ancora tante, mi ringraziano, mi chiedono una foto. Vedono in me, sì, un bomber. Ma vedono in me soprattutto un uomo onesto, un uomo che ha dato tutto per la sua amata maglia. Un uomo sempre in prima fila a metterci la faccia nei momenti difficili.. e quindi? E quindi sono felice! Sono fiero della mia carriera! Sono grato di come mi fate sentire ogni giorno! Sono onorato di essere il vostro Airone!