Serie A, Bologna-Napoli: maxi turnover per Gattuso, Insigne e Koulibaly dalla panchina. Le formazioni ufficiali

Bologna e Napoli si preparano a scendere in campo per la 33^ giornata di Serie A: sfida in programma questa sera al “Dall’Ara”. Entrambe le compagini, reduci da un pareggio per 2-2 nell’ultimo turno, sono pronte a darsi battaglia per ritrovare i tre punti. Mihajlovic si affida al tridente con Skov Olsen-Palacio-Barrow. Maxi turnover per Gattuso che ne cambia 8.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Tomiyasu, Danilo, Krejci; Soriano, Medel, Dominguez; Skov Olsen, Palacio, Barrow. All. Mihajlovic



NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Zielinski, Demme, Elmas; Politano, Milik, Lozano. All. Gattuso