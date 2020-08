Calciomercato Bologna, Krejci lascia il club rossoblù: ufficiale il passaggio allo Sparta Praga

Ladislav Krejci saluta il Bologna e l’Italia per tornare a casa: ufficiale il trasferimento dell’esterno allo Sparta Praga.

Approdato nel Bel Paese nel 2016, il ceco lascia il Bologna dopo quattro anni ricchi di alti e bassi, che non gli hanno mai permesso di sbaragliare mai del tutto la concorrenza. Il giocatore, che in maglia rossoblù ha totalizzato ben 84 presenze e tre gol, tornerà in forza allo Sparta Praga: club in cui è cresciuto e in cui ha già collezionato quasi 200 presenze. A comunicare il suo trasferimento, è la stessa società emiliana, tramite una nota diffusa proprio in queste ore.

“Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto a titolo definitivo allo Sparta Praga il diritto alle prestazioni sportive di Ladislav Krejci”.