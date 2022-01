Bologna-Napoli, Mihajlovic: “Azzurri nettamente più forti, potevamo fare di più”

Le parole del tecnico della formazione emiliana, intervenuto in seguito all’insuccesso interno maturato per 0-2 contro il Napoli

Parola a Sinisa Mihajlovic . Il tecnico del Bologna è intervenuto per analizzare la prestazione dei suoi al termine del posticipo della 22esima giornata che ha visto la compagine emiliana perdere con il punteggio di 0-2 contro il Napoli . Un momento stagionale davvero complicato per i rossoblu, con molteplici assenze all'interno dell'organico che non hanno garantito al Bologna un buon rendimento in campo e durante gli allenamenti.

Ecco, di seguito, l'analisi post partita di Mihajlovic, intervistato ai microfoni di DAZN:"Da due settimane non ci alleniamo come dovremmo, la nostra condizione fisica è carente e contro quadre più tecniche andiamo in difficoltà. Abbiamo perso contro una squadra più forte di noi. Nel primo tempo dovevamo fare meglio ma il Napoli possiede giocatori tecnici e veloci che ci hanno messo in difficoltà. Nella ripresa abbiamo reagito e potevamo anche riaprirla, ma il punto è un altro. Arnautovic? Ne ha sempre una. Gioca, gliene va dato atto, ma nella rifinitura ha accusato un dolorino e non stava bene. Anche Soriano, per la verità, non stava bene".