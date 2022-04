Bologna-Inter 2-1, Arnautovic e Radu condannano Inzaghi. Perisic non basta

Termina 2-1 il recupero della 20a giornata tra Bologna e Inter, decisive le reti di Perisic, Sansone e Arnautovic al Dall'Ara. Corsa scudetto a rischio per i nerazzurri

Al Renato Dall'Ara di Bologna è andato di scena il recupero della 20a giornata di Serie A , tra i rossoblù di Mihajlovic e l' Inter di Simone Inzaghi , a caccia del definitivo sorpasso sul Milan , nella corsa al titolo. La rete di Arnautovic in risposta a quella di Perisic blocca i nerazzurri sul più bello, mettendoli in seria difficoltà nella lotta al primato.

La gara viene aperta dal grandissimo gol di pregevole fattura di Ivan Perisic al 3' di gioco, battendo Skorupski da fuori area. Gli ospiti proseguiranno per altri venti minuti ad alta intensità, rendendosi più volte pericolosi. Nonostante questo la squadra in maniera provvisoria affidata a De Leo, resta attenta e compatta, colpendo alla prima vera occasione del match per gli emiliani, che pareggiano i conti con il solito Arnautovic, che sfrutta alla perfezione il magico cross di Barrow al ventottesimo. Prima frazione di gioco che termina 1-1.