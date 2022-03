Ventura oggi al San Nicola: “Il Bari merita la A! Serie C scoglio più difficile”

Il Bari oggi potrebbe già staccare il pass per la Serie B: le dichiarazioni rilasciate dall'ex allenatore dei pugliesi

Un vero e proprio match-point. Alle ore 17:30, allo Stadio "San Nicola", gli uomini di Michele Mignani affronteranno la Fidelis Andria nella gara valevole per la trentaquattresima giornata del Girone C di Serie C. Una partita che potrebbe decretare la vittoria del campionato. Per tagliare il traguardo, infatti, il Bari dovrà battere la squadra di Di Bari e sperare che il Catanzaro non vada oltre il pareggio sul campo della Juve Stabia.

"Il Bari ha senza ombra di dubbio giocato un campionato sopra le righe, vincendolo (in attesa della matematica) meritatamente - ha dichiarato Gian Piero Ventura, intervistato ai microfoni di 'TuttoBari' -. Mi ero già espresso sulla questione dopo la vittoria del campionato di serie D e resto dell'idea che la terza serie nazionale rappresenti lo scoglio più difficile nella risalita di una squadra verso più nobili categorie. Quando eravamo nella massima serie facevamo 60.000 presenze. Per questo motivo, per i numeri ed il calore che la tifoseria biancorossa sa generare, ma anche per le per le potenzialità che il capoluogo di regione può esprimere, Bari deve stare in serie A!", ha proseguito l'ex commissario tecnico della Nazionale italiana, che oggi assisterà dagli spalti alla gara.

MULTIPROPRIETA' -"Appare difficile ipotizzare quali saranno le scelte future, mi auguro che il Bari continui il suo percorso di crescita nelle più che affidabili mani dell'attuale presidente, ma qualora le strade si dividessero, spero che una piazza come Bari finisca in mani altrettanto ambiziose. Per adesso la speranza è che il Catanzaro non vinca, per poter finalmente, e meritatamente, festeggiare", ha concluso Ventura.