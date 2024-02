Palermo, riecco Marino: sogno rosa infranto nel 2019 e obiettivo playoff a Bari

Un sogno rimasto nel cassetto, guidare quel club rosa che oggi è da battere per salvare la panchina, per provare a dare senso ad una stagione complicata. Pasquale Marino, tecnico del Bari, all'alba della stagione 2019-2020, era riuscito a lambire la panchina del U.S. Città di Palermo. La mancata iscrizione del club rosanero al campionato di Serie B e il conseguente fallimento della vecchia società targata Arkus Network, tuttavia, hanno fatto sì che il progetto dell'allenatore marsalese si dissolvesse sul nascere, non divenendo mai effettivamente realtà. Storie di uomini e di sport, che domani allo stadio "Renzo Barbera" si incroceranno nel match tra Palermo e Bari, valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B.