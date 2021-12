Palermo-Bari, De Laurentiis “orgoglioso!”: il patron dei galletti esulta su Instagram

I biancorossi sono riusciti a pareggiare in inferiorità numerica a Palermo e possono festeggiare il primato matematico per questo anno solare. A tal proposito si è espresso via social il presidente dei biancorossi Luigi De Laurentiis

Mediagol (dr) ⚽️

Il Bari si è confermato come una corazzata ardua da sconfiggere per gli avversari, uscendo inerme dalla sfida del "Renzo Barbera" contro il Palermo, nonostante l'inferiorità numerica causata dal cartellino rosso di Terranova che ha costretto i "galletti" a disputare tutta la seconda frazione di gioco in dieci uomini. La compagine allenata da Mignani è riuscita ad ottenere un pareggio contro una diretta concorrente alla lotta verso la promozione tra i cadetti, portandosi a quota quarantuno punti, dopo essersi assicurati la matematica certezza di essere i campioni d'inverno del girone C della Serie C ancor prima di disputare le ultime due gare dell'anno solare.

Può assolutamente festeggiare ed essere soddisfatto Luigi De Laurentiis, il presidente della squadra biancorossa, che lo fa pubblicando una stories sul proprio profilo personale di Instagram: