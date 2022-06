Calciomercato Bari, dal Milan il primo colpo per la Serie B: in arrivo Bosisio

Il Bari di De Laurentiis entra nel vivo del calciomercato, e mette a segno il primo colpo per la Serie B. Dal Milan in arrivo il giovane Bosisio

In seguito alla promozione in Serie B, il Bari campione del girone C di Lega Pro, si appresta a rinforzare l'organico guidato dal tecnico, Michele Mignani, confermato dopo il salto di categoria. Per aggiungere freschezza al reparto arretrato, in arrivo un giovane centrale della primavera del Milan, Marco Bosisio, a titolo definitivo. Come riporta Sky, il classe 2002 firmerà con i galletti un triennale.