Bari, Decaro: “Promozione in B? Non sto più nella pelle. Il caso multiproprietà…”

Le dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Bari in vista della sfida tra i pugliesi ed il Latina, in programma alle ore 17:30

Mediagol ⚽️

Secondo match-point per il Bari. Gli uomini di Michele Mignani, infatti, potrebbero festeggiare già oggi la promozione diretta in Serie B, con tre gare d'anticipo. Per far sì che questo accada, i pugliesi dovranno vincere in trasferta contro il Latina. Oppure sperare che il Catanzaro non batta il Monterosi Tuscia (in quel caso il Bari volerebbe in B anche con un pareggio o con una sconfitta).

"Domenica scorsa, mi sono fatto portare la sciarpa nella mia stanza e ho sperato sino all’ultimo di esultare in solitudine per un gol del Bari. Non è andata così, è stata una partita strana: il Bari si è fatto imbrigliare dalla Fidelis Andria e non ha interpretato la gara come avrebbe dovuto. Adesso ci riproviamo a Latina. Come tutti baresi, non sto più nella pelle". Lo ha detto il sindaco di Bari Antonio Decaro, intervistato ai microfoni de "La Repubblica".

MULTIPROPRIETA' -"Non so francamente cosa accadrà, ma ho una certezza: anche se dovessero lasciare il Bari, i De Laurentiis lo lascerebbero in buone mani. Se io fossi un calciatore, chi sarei? Diciamo uno tra Maiello e Maita, insomma un regista di centrocampo", ha concluso Decaro.