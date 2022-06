Bari, De Laurentiis: “Noi top club da A. Palermo in B e City Group? Dico la mia”

Il Bari si appresta a riprogrammare la prossima stagione da neopromossa in Serie B , in seguito alla schiacciante vittoria del girone C di Lega Pro, arrivando in testa alla graduatoria in largo anticipo rispetto alle dirette inseguitrici tra cui Catanzaro e Palermo , con quest'ultima poi vincitrice dei playoff di Serie C . In seguito al cambio di categoria, il presidente del club pugliese Luigi De Laurentiis, è intervenuto oggi in conferenza stampa per tracciare le line guida, in vista della prossima stagione in cadetteria. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Confermo la grande intesa prospettica per il futuro con Polito. Siamo entrambi d’accordo per prolungare il rapporto di lavoro, c’è stima umana e professionale. Ciro stamattina alle quattro era già in auto per una città, poi partirà per un’altra… è sempre a lavoro. Non abbiamo avuto il tempo necessario per sederci e mettere su un accordo, ma a breve lo annunceremo. Nessuna notizia e silenzio? Gestire trenta giocatori e trenta trattative non è facile, ci vuole tempo. Saremmo felici di darvi notizie ma ci vuole tempo, siamo gente abituata a fare le cose per bene, siamo gente di fatti. Il silenzio deve essere preso come grande lavoro, non dobbiamo dimostrar nulla a nessuno. Non ho ricevuto interesse. Ma al momento il calcio italiano ha grande appeal. Palermo? È conveniente acquistare una squadra importante come il Palermo in B, trovare un brand in un momento in cui il prezzo è una convenienza. Sono stati bravi. Il Bari è una delle top player da Serie A, al momento lavoro per questa azienda e per portarla al massimo".