Bari, Bianco: Promozione in B? “Sarebbe un sogno. Noi veterani abbiamo sofferto”

Le dichiarazioni di Bianco in merito dell'ultima gara del Bari contro la Fidelis Andria

⚽️

Durante la trasmissione TB Sport di RadioBari, Raffaele Bianco, centrocampista biancorosso, ha commentato la partita contro la Fidelis Andria disputatasi domenica scorsa e terminata con il risultato di 0-0.

Di seguito le dichiarazioni del centrocampista classe 1987:

"Domenica c'è stata un po' di tensione eccessiva. Avremmo voluto vincere subito, ed è stata una gara simile ad un Bari-Empoli di tanti anni fa, dove c'erano quarantacinque mila persone e finì 0-0 con poche emozioni. Una promozione l'ho già vissuta, con Conte, dalla B alla A. Aveva una portata diversa, però si respira la stessa voglia di tornare in una categoria superiore, in città e sui social. Questo è molto bello da vivere. Questa promozione per me sarebbe il coronamento di un sogno, chi come me c'è da qualche anno sperava che questo accadesse anche prima. Noi veterani sappiamo quanto abbiamo sofferto".

Dalle parole del numero otto dei "galletti" si evince un evidente rammarico per i due punti persi in occasione del match contro la Fidelis Andria. Vincere avrebbe significato un passo fondamentale in chiave promozione diretta. Nonostante questo, i biancorossi sono ancora i favoriti per la vittoria del girone C. Qualora la formazione di mister Michele Mignani dovesse avere la meglio in occasione della prisma partita contro il Latina, si potrebbero considerare quasi del tutto chiusi i giochi.

Come ha affermato lo stesso Bianco, la promozione in SerieB sarebbe il coronamento di un sogno che, ormai, gente che come lui che gioca veste la maglia Bari da diversi stagioni, sta attendendo da parecchi anni. Ad oggi questo obiettivo sembra essere davvero alla loro portata. I biancorossi sono al comando della classifica del Girone C di Serie C con settantadue punti, ben dieci in più rispetto alla seconda classificata, il Catanzaro.