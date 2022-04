Bari, Antenucci: “B meritata, ecco cos’è cambiato rispetto agli anni precedenti”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante del Bari dopo aver conquistato la promozione diretta in Serie B

"Dopo il gol a Latina ho pensato che finalmente stavamo raggiungendo il nostro obiettivo". Lo ha detto Mirco Antenucci, intervistato ai microfoni del Corriere del Mezzogiorno. L'esperto attaccante del Bari ha tracciato un bilancio personale dopo la promozione in Serie B conquistata lo scorso weekend grazie alla vittoria ottenuta sul campo del Latina, a tre giornate dalla fine della regular season.

"In questi casi vengono in mente tante cose, a partire dai grandi sacrifici di questi anni. La squadra obiettivamente è stata costruita meglio, la più forte del triennio. E poi la cosa che più ci ha aiutato è essere stati primi lungo tutto il campionato. Inseguire ti fa spendere molto di più. Invece, essendo in testa, sei padrone del tuo destino. Sono stato sempre molto bene fisicamente, sin dal primo giorno di ritiro, ed è un gran merito del preparatore. Per il resto amo moltissimo quello che faccio e lo faccio con grande passione e gioia. L’età è spesso un limite mentale e con le giuste motivazioni si può bypassare", le sue parole.

LA PROMOZIONE - "Credo sia stata la promozione più difficile. Ho vinto due campionati di B, ma imporsi in C, in questo girone, è davvero dura. Incontri squadre che non ti fanno giocare, con tifoserie calde. È una vittoria che vale tantissimo. Il momento più importante della stagione? Forse la vittoria di Catanzaro, una bella spallata al campionato. Va detto che anche con le piccole abbiamo sempre fatto bene. A volte con più qualità, altre in maniera più sporca. Ma siamo sempre stati convincenti. Domenica mi aspetto ci sia tanta gente come contro la Fidelis Andria. Sarebbe giusto coronare questo percorso insieme".

IL FUTURO - "Io col Bari in Serie B? In questo momento voglio godermi il presente e la grande gioia della vittoria. Ci sono ancora tre partite da disputare più le due della Supercoppa. Ci sarà tempo per parlarne. Ovviamente sarebbe bello rimanere qui. Qui sto molto bene. Bari è una città che mi ha accolto sin dal primo momento. Ci sono stati risultati positivi, altri meno, che hanno condizionato anche la vita privata. Volevamo ottenere subito la promozione: l’abbiamo sfiorata il primo anno, siamo andati meno bene il secondo, in questa stagione abbiamo dominato. È stata una vittoria super meritata ed è frutto del lavoro di tutti", ha concluso Antenucci.