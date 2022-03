Avellino, verso il Palermo: un altro positivo al Covid. Di Gaudio e Kragl…

Il comunicato diramato dal club irpino a due giorni dalla sfida contro il Palermo, in scena allo Stadio "Partenio-Lombardi"

Nuovo caso di positività al Covid-19 in casa Avellino. Questa mattina è stato praticato un nuovo ciclo di tampone nasofaringeo. In seguito a quest’ultimo è risultato positivo un calciatore presente nel gruppo squadra. La squadra è poi stata impegnata in un allenamento mattutino in vista della sfida contro il Palermo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Partenio-Lombardi".