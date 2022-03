Avellino, verso il big match contro il Palermo: a rischio Kragl. Di Gaudio…

Avellino, problema al flessore per Kragl. Il calciatore della squadra irpina è a rischio per la sfida contro il Palermo

L'Avellino di Carmine Gautieri si appresta ad affrontare il Palermo di Silvio Baldini nella gara valida per la trentunesima giornata del Girone C di Serie C. L'esperto ex allenatore di Ternana e Pisa dovrà, salvo sorprese, necessariamente fare a meno di Maniero, Murano e Ciancio per il big match contro i rosanero. I tre calciatori irpini sono risultati, infatti, positivi al Covid-19 nella giornata di ieri e sono già stati posti in isolamento presso il proprio domicilio come da protocollo.