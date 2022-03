Avellino, verso il Palermo: ecco l’esito dell’ultimo ciclo di tamponi

Le ultime in vista della sfida Avellino-Palermo, in programma domenica 13 marzo alle ore 14:30 allo Stadio "Partenio-Lombardi"

Nessun nuovo caso di positività al Covid-19 in casa Avellino dopo i quattro contagi emersi nei giorni scorsi. Nella giornata odierna, informa il club irpino, il gruppo squadra ha praticato un ciclo di tamponi nasofaringei. L’esito di quest'ultimo è stato negativo per tutti coloro i quali si sono sottoposti all’esame.

Nella serata di ieri, invece, alle positività di Maniero , Murano e Ciancio si è aggiunta anche quella di un membro dello staff tecnico. Quest'ultimo è attualmente in isolamento presso il proprio domicilio. "Il gruppo squadra proseguirà l'iter di prevenzione e controllo del contagio come previsto dal protocollo FIGC vigente", si legge.

Intanto, gli uomini di Carmine Gautieri saranno impegnati oggi in una doppia seduta di allenamento in vista della sfida contro il Palermo, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Partenio-Lombardi": fischio d'inizio alle ore 14:30. Seguiranno aggiornamenti...