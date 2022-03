Avellino, trema la panchina di Gautieri: Braglia pronto al ritorno? Le ultime

Traballa la panchina di Carmine Gautieri dopo la sconfitta contro il Catania, pronto al ritorno Piero Braglia? Le ultime in casa Avellino

"Potrebbe durare solo sette partite l'avventura di Carmine Gautieri sulla panchina dell'Avellino", apre così l'edizione odierna del noto quotidiano "La Gazzetta dello Sport" che punta i fari in casa irpina dopo la debacle casalinga degli uomini di Gautieri. Kanoute e compagni sono caduti nel recupero della ventinovesima giornata del Girone C di Serie C sotto i colpi del Catania di Baldini che in dieci uomini ha espugnato il "Partenio Lombardi" per zero a uno grazie alla firma di Sipos.