Avellino, Gautieri sfida il Catania: “Obiettivo Serie B, la squadra non ha mollato”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico dell'Avellino alla vigilia della sfida contro il Catania, in programma domani alle ore 14:30

Mediagol ⚽️

"Mi aspetto una partita importante, preparata bene, oggi studieremo i minimi dettagli". Lo ha detto Carmine Gautieri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Catania, valevole per il recupero della ventinovesima giornata del Girone C di Serie C. Tra i temi trattati dal tecnico dell'Avellino anche il momento della sua squadra, reduce dal pari ottenuto contro l'Acr Messina.

"Ieri ho avuto un'ora e mezza di discorso con la squadra, abbiamo parlato degli errori. Sappiamo che con il Messina non è stato un secondo tempo all'altezza, ora si deve voltare pagina. Domani arriva un avversario importante, che ha delle difficoltà, ma nelle difficoltà ha sempre fatto bene. Dobbiamo pensare a noi stessi e a vincere. Con il Messina abbiamo costruito molto e questo mi fa piacere, perché vuol dire che la squadra mi segue. Io domenica avrei fatto la stessa analisi anche se avessimo vinto. Perché bisogna anche essere onesti. I risultati contano, ma a me interessano anche i discorsi tattici, tecnici, di gioco. Per domani abbiamo lavorato dal punto di vista fisico, cercando di recuperare le energie, e sul discorso mentale. Oggi studieremo il Catania. Sono abituato a lavorare così, alla lunga i risultati si ottengono con il lavoro sodo e l'atteggiamento giusto, che questa squadra ha sempre avuto, tolto il secondo tempo di domenica con il Messina", le sue parole.

OBIETTIVI -"La squadra ha mollato? Come si fa a mollare, quando abbiamo un obiettivo importante come la Serie B. Non arriverai primo, ma ci sono i playoff e ci sono le condizioni per far bene e vincerli. Dobbiamo essere bravi noi a lavorare ed arrivare al massimo. Nessuna squadra ci ha messo sotto. Abbiamo subito poco, abbiamo subito gol solo su situazioni in uscita. Quindi, se i tifosi pensano che abbiamo mollato, hanno sbagliato strada. Non ha mollato la Vibonese, ultima in classifica, non vedo perché dobbiamo mollare noi. Da quando sono qui, questa squadra mi ha sempre dimostrato determinazione. Qualche problema lo abbiamo avuto, e ce ne saranno ancora, ma gli infortuni, il Covid, non devono essere un alibi. Sta a me trovare soluzioni e certezze. Nessuno ha mollato, questo no, altrimenti cambieremo mestiere".

MODULO -"Non mi piace improvvisare. Anche perché avevamo diversi giocatori che non avevano i 90 minuti in attacco. Uscito Maniero, ho dovuto mettere Murano che veniva dal Covid. Questa squadra qui ha bisogno di certezze. Possiamo giocare con diversi sistemi di gioco, lo sappiamo. La difesa a 4 l'abbiamo vista con il Palermo. Io con il Messina ho visto una squadra in difficoltà, non potevo stravolgere un assetto. Giocare a tre in difesa con il Messina? Io sono un allenatore super offensivo, lo sapete, ma ora voglio avere equilibrio. Conosciamo l'obiettivo e la possibilità che abbiamo. Dà fastidio anche a me non aver vinto con il Messina e faremo di tutto per vincere la partita di domani. Tutti abbiamo una grande opportunità, quella della vita, che ti capita poche volte in carriera. Sappiamo che il calcio vive di episodi".

DA MORO A DI GAUDIO - "Di Gaudio è disponibile, è chiaro che lo inserirò gradualmente, però sarà un'arma importante da qui alla fine. Io sono convinto che questa squadra può togliersi tante soddisfazioni e vincere gare in maniera importante. Avellino merita di uscire da questa categoria, lo meritano i tifosi e una società pulita ed ambiziosa, con una presidente importante, una persona che merita tanto. Moro e Greco out? Sono due giocatori importanti ma il Catania non è solo loro. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, a vincere, a lavorare bene, cercando di fare quello che dobbiamo fare. Maniero? Oggi farà gli esami per capire l'entità dell'infortunio, per noi sarà un'assenza importante, speriamo di non averlo a lungo fuori", ha concluso Gautieri.