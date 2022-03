Avellino, Gautieri: “Da martedì testa al Palermo, è emergenza difesa”

Le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa dal tecnico dell'Avellino dopo la vittoria contro la Paganese

"La squadra è entrata in campo con il piglio giusto, con la giusta mentalità e l'abbiamo mantenuta per gran parte della gara. E' una vittoria meritata, contro una squadra ben organizzata e su un campo difficile". Lo ha detto Carmine Gautieri , intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria conquistata contro la Paganese grazie alle reti messe a segno da Simone Ciancio e Oliver Kragl . "La vittoria aiuta sotto tanti aspetti, ti aiuta nel credere in quello che fai. Guardi la classifica e puoi puntare a chi è davanti a te. Noi però guardiamo a noi stessi e possiamo ancora crescere molto. Poi alla fine chi sarà più bravo vincerà il campionato", le sue parole.

Ma non solo; il tecnico dell'Avellino si è espresso anche in vista della sfida contro il Palermo, in programma domenica 13 marzo, alle ore 14:30, allo Stadio "Partenio-Lombardi". "Emergenza in difesa? Sì, avremo due squalificati e abbiamo gente acciaccata. Ma abbiamo tempo per recuperare le energie mentali e fisiche. Da martedì faremo le giuste valutazioni per preparare la gara di domenica. Kanoute in panchina? In avanti abbiamo l'imbarazzo della scelta, ho preferito mettere Murano e Maniero per dare più fisicità; due elementi bravi a venire incontro alla palla. Entrambi hanno fatto bene, così come Kanoute quando è entrato", ha concluso Gautieri.