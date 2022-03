Avellino, Ciancio avverte il Palermo: “Scontro diretto, sarà difficile batterci”

Le dichiarazioni rilasciate dal difensore dell'Avellino dopo la vittoria conquistata sul campo della Paganese

Zero a due . E' questo il risultato finale maturato sabato pomeriggio fra le mura dello Stadio Comunale "Marcello Torre". Una vittoria, quella conquistata dall' Avellino sul campo della Paganese, ottenuta grazie alle reti messe a segno da Simone Ciancio e Oliver Kragl . Un successo importante in vista della sfida contro gli uomini di Silvio Baldini , in programma domenica 13 marzo, alle ore 14:30, al "Partenio-Lombardi".

"Siamo contenti, non era facile. Un derby è sempre complicato da vincere, ma siamo soddisfatti e contenti. Ora pensiamo già al Palermo, una partita difficile, uno scontro diretto. Vogliamo prepararla bene", ha dichiarato lo stesso Ciancio, intervenuto ai microfoni della stampa al termine del match valevole per la trentesima giornata del Girone C di Serie C.