Serie A, 10a giornata: Lazio-Fiorentina e Milan-Torino nel turno infrasettimanale

Dopo un weekend di Serie A caratterizzato da diversi big match, si riparte subito con il turno infrasettimanale.. La Juventus ospita il Sassuolo, il Milan affronterà il Torino. Occhio a Lazio-Fiorentina.

Senza dimenticare la gara della Dacia Arena, tra gli uomini di Gotti e l'Hellas Verona dell'ex Tudor. Entrambe le compagini vengono da due risultati positivi. I padroni di casa vantano la conquista di un pareggio importante in casa dell'Atalanta, mentre gli scaligeri planano sulle ali dell'entusiasmo dopo un sontuoso 4-1 sulla Lazio di Sarri, con un poker di Giovanni Simeone. A concludere il programma del mercoledì troviamo: Cagliari-Roma e Empoli-Inter, con entrambe le squadre ospiti alla ricerca di una vittoria che manca da due turni. Occhio alle squadre di Mazzarri ed Andreazzoli, che sfrutteranno ogni occasione per cercare di strappare qualcosa alle prime della classe. All'Olimpico di Roma, va di scena il big match tra Lazio e Fiorentina, due squadre che cercano di stare aggrappate al treno delle prime posizioni. Padroni di casa protagonisti di un percorso a singhiozzo e poco bello da vedere, mentre gli uomini di Italiano si trovano al sesto posto in classifica a pari merito con la Juventus, pienamente in linea con gli obiettivi stagionali ed in cerca di continuità. Chiuderà la giornata il posticipo del giovedì Napoli-Bologna .Gli azzurri vengono dal primo pareggio in campionato, ed intendono ripartire la propria striscia di vittorie proprio contro la compagnie di Sinisa Mihajlovic.