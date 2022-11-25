La tredicesima giornata di campionato vedrà il SudTirol sfidare l'Ascoli di Cristian Bucchi nel match in programma domenica alle ore 15.oo allo stadio Druso. Gli altoatesini sono reduci dal pareggio esterno contro il Bari di Michele Migrani, mentre i bianconeri vengono da una sconfitta di misura per uno a zero contro il Frosinone di Fabio Grosso. Una sfida che si preannuncia avvincente ed equilibrata, presentata in sala stampa dal tecnico tirolese Pierpaolo Bisoli nella consueta conferenza pre-match. Di seguito le sue dichiarazioni

"Domenica ci aspetta una delle partite tra le più difficili affrontate fino a questo momento, anzi direi che si tratta della più difficile di questo finale di girone d’andata. Troveremo un Ascoli forte e determinato, ragione per cui dovremo allestire una squadra capace di contenere senza però perdere di vista le caratteristiche principali del Sudtirol: intensità e forza fisica. I ragazzi si sono allenati bene in queste due settimane e sono tutti a disposizione eccezion fatta per Sprocati".