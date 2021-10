Ascoli, si dimette il ds Lupo: l’ex Palermo chiude la seconda esperienza nelle Marche

Ai titoli di coda il matrimonio tra l'ex direttore sportivo di Torino, Palermo e Venezia, Fabio Lupo e l'Ascoli. Le dimissioni del dirigente, alla sua seconda esperienza nelle Marche, arrivano nel giorno del suo cinquantasettesimo compleanno

Termina anzitempo l'avventura di Fabio Lupo da dirigente dell' Ascoli . Il direttore sportivo ex tra le altre di Torino , Palermo e Venezia , starebbe discutendo in queste ore l'interruzione del rapporto con la società marchigiana per divergenze con il club.

Ai titoli di coda dunque la seconda parentesi all'Ascoli del direttore sportivo, per altro proprio nel giorno del suo cinquantasettesimo compleanno. Un fulmine a ciel sereno per il club marchigiano, attualmente quinto in classifica nel campionato di Serie B, a soli sei punti di distanza dalla capolista Pisa, dell'ex centravanti del Palermo, Lorenzo Lucca, attuale capocannoniere del campionato cadetto.