Ascoli, la verità di Lupo: “Ingerenze sul mio lavoro. No feeling col patron”

"Interferenze dirette e indirette, sia da persone senza ruoli ufficiali che da componenti di quella che chiamo “la Corte dei Miracoli”

"Innanzitutto spero che questa stagione sia positiva come quella che vide i bianconeri salvarsi in serie A con diverse settimane di anticipo. Fu una grande annata e mi auguro che anche questa lo sia. Lascio ancora una volta una piazza che mi ha stimato e anche commosso. Verso Ascoli nutro affetto: per il rapporto con i tifosi, i giocatori, lo staff e per l’opportunità che mi ha dato il patron posso dire che vado via senza rancore. Perché sono andato via? Che non abbia rancore non vuol dire che non ci siano motivazioni. Chiariamo subito che da un punto di vista umano tra me e il patron non è mai scoccata la scintilla. Il che, tuttavia, non ci ha impedito di lavorare in modo professionale. Le dimissioni sono dovute a delle interferenze fortissime contro cui ho dovuto lottare sia durante il mercato che in questo mese e mezzo di campionato. Interferenze dirette e indirette, sia da persone senza ruoli ufficiali che da componenti di quella che chiamo “la Corte dei Miracoli”. Il patron, su pressioni di questi personaggi, ha operato a sua volta pressione sulle mie valutazioni e decisioni. Voglio correre il rischio di passare per presuntuoso: se è stata allestita una rosa di buon livello è solo grazie alla mia esperienza e credibilità presso gli agenti e gli altri dirigenti.