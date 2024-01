Newcastle-Manchester City, le probabili formazioni: Isak sfida Alvarez. C’è Gvardiol

Newcastle-Manchester City è una partita valida per la ventunesima giornata di Premier League, che si gioca oggi 13 gennaio 2024 alle 18:30. La sfida si disputa al St James' Park, in Inghilterra. Il Newcastle United, attualmente 9° in classifica, è alla ricerca di una vittoria per rilanciarsi in campionato, dopo tre sconfitte consecutive contro Luton Town, Nottingham Forest e Liverpool. Il Manchester di Guardiola, invece, è a meno cinque lunghezze dalla testa alla classifica e cerca di consolidare la propria candidatura nella lotta al titolo britannico. Reduci da tre successi ed un pareggio nelle ultime quattro, Foden e compagni cercano continuità in uno degli stadi più complicati d'Europa! Il match è quindi molto importante per entrambe le squadre. Il City è favorito, ma il club padrone di casa non è da sottovalutare, soprattutto tra le mura amiche.