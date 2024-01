Manchester City, sorride Guardiola: torna a disposizione Kevin De Bruyne

Il Manchester City si prepara alla seconda parte di stagione ma lo farà con un giocatore in più. Finalmente riecco De Bruyne. I Citizens hanno riaccolto il trequartista belga dopo un lungo infortunio muscolare che ha tenuto l'ex Wolfsburg lontano dai campi in tutta la prima parte della stagione: "Siamo incredibilmente felici di averlo di nuovo con noi - ha dichiarato il manager dei Citizens Pep Guardiola dopo la vittoria in Fa Cup contro l'Huddersfield - Kevin aiuta a vincere le partite. È così importante riaverlo dopo un lungo infortunio, ci aiuterà con il suo talento, ma non voglio mettere tutta la pressione sulle spalle di Kevin perché non è giusto", si legge nelle parole riportate dalla BBC dopo il passaggio al quarto turno. Più di mezz'ora in campo per il fantasista, il belga ora deve ritrovare il giusto ritmo dopo un lungo periodo di inattività.