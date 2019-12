Newcastle-Everton, Ancelotti soddisfatto: “La squadra era forte anche prima che arrivassi, ecco cosa dico a Ferguson…”

L’Everton conquista il secondo successo di fila da quanto sulla panchina c’è Carlo Ancelotti.

I Toffees hanno superato per 2-1 in trasferta il Newcastle grazie alla doppietta siglata da Calvert-Lewin che con una rete per tempo ha permesso ai suoi di portare a casa altri tre punti. Prima vittoria al St. James’s Park per il tecnico emiliano che non lo aveva mai sbancato quando sedeva sulla panchina del Chelsea. Successo importante che permette all’Everton di allungare il momento positivo, come dichiarato dallo stesso ex Napoli ai microfoni di Sky Sports.

“Sono felice, la squadra ha giocato bene pur disputando una partita difficile. Siamo partiti bene, abbiamo segnato ma poi abbiamo sofferto nella seconda metà del primo tempo la pressione del Newcastle. Preso il pari siamo stati bravi a tornare avanti e a vincere grazie ad una buona prestazione. Cambiamenti? Non volevo cambiare tanto, il lavoro di Duncan Ferguson è stato ottimo e la squadra era forte sia prima che arrivassi che adesso”.

