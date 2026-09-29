Mentre l'Italia del Mancini-bis si gode la prima vittoria, dopo il rotondo 1-4 rifilato alla Turchia, arriva un appello alla FIGC da parte di Valeri Bojinov, uno che il calcio italiano l'ha conosciuto molto bene nel corso della sua lunga carriera. Intervenuto ai microfoni di Estenews al termine della partita d'addio di Fabrizio Miccoli, l'ex giocatore di Lecce, Juve, Parma e Fiorentina - tra tutte - ha fornito una sua soluzione per permettere all'Italia di tornare a giocare mondiali ed europei.

RITORNO AL BARBERA - Bojinov, nella giornata di sabato, è tornato a giocare al Renzo Barbera dopo quindici anni. Il suo ultimo gettone al Barbera era datato febbraio 2011, quando vestiva la maglia del Parma. La partita di addio al calcio di Miccoli ha dato la possibilità al bulgaro di riassaporare il calore del tifo palermitano, ed è lo stesso Bojinov che a fine partita ha voluto lasciare il suo messaggio: "Se l'Italia vuole tornare a giocare europei e mondiali, deve giocare tutte le partite a Palermo". Un attestato d'affetto e di rispetto per il pubblico siciliano. "Palermo e i palermitani, tutto il sud, se lo merita" - prosegue Bojinov - "e lancio il mio appello a Mancini e al presidente della FIGC". Ricordiamo che il Barbera non accoglie gli azzurri da quella sera del marzo 2022, quando l'Italia - sempre allenata da Mancini - perse lo spareggio per andare ai mondiali in Qatar contro la Macedonia del Nord. Rete di Aleksandar Trajkovski.